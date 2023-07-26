الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس نيجيريا: نتشاور مع قادة غرب أفريقيا حول الوضع في النيجر

محمد بازوم، رئيس
محمد بازوم، رئيس نيجيريا،

قال محمد بازوم، رئيس نيجيريا، أن البلاد تجري محادثات مع قادة دول غرب أفريقيا بشأن الوضع في النيجر وسنقوم بحماية الديمقراطية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

يأتي ذلك بعد أن هدد الجيش النيجري قوات الحرس الرئاسي بمهاجمته إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس محمد بازوم.

كما صرحت الرئاسة في النيجر، أن الرئيس بازوم وأسرته بخير، مشيرًا إلى أن تحرك الحرس الرئاسي لا يحظي بدعم من قوات الجيش.

وحذرت الرئاسة في تغريدتها من أن الجيش والحرس الوطنيين، سيواجهان عناصر الحرس الرئاسي المسؤولون عن التحرك، إذا لم يعودا إلى رشدهم.

رئيس نيجيريا الوضع في النيجر غرب افريقيا قادة دول غرب إفريقيا نيجيريا

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