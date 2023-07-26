الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمتابعة جودة الخدمات.. محافظ قنا يجري جولة تفقدية بمعمل مديرية الصحة

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بالمعمل المشترك بمديرية الصحة والسكان، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رقية مبارك يوسف، مدير المعمل المشترك.

وتفقد محافظ قنا، أقسام المعمل المشترك ويحتوي علي معمل الأغذية (كيماوي - بكتريولوجي) للتأكد من خلوها من المواد الضارة وميكروبات التسمم الغذائي طبقا للمواصفات القياسية، كما تفقد معمل السموم والمبيدات، ومعمل الكشف عن المعادن الثقيلة،  معامل فحص عينات المياه (كيماوي - بكتريولوجي) سواء كانت عينات مياه شرب بمختلف أنواعها ومياه الغسيل الكلوي، والمياه المعبئة، ومياه حمامات السباحة، كما يضم معمل الكشف عن المعادن الثقيلة لتحليل نسبة المعادن طبقا للاشتراطات الصحية والتأكد من مطابقتها ويضم معمل الصرف، ووحدة تحضير الميديا، ووحدة التعقيم. 

وتابع الداودي الجولة بتفقد معامل تحليل الهرمونات مثل فحص الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة ومعمل تحليل الفيروسات للكشف الدوري عن الفيروسات لمرضى الغسيل الكلوي، ومعمل P.C.R، ومعمل الكشف عن المواد المخدرة والمسكرات، ومعمل السيرولوجي، ومعمل الاسترشاد الوراثي، ومعمل الشهادات الصحية للعاملين بقطاع الأغذية، بالإضافة إلى مركز الرصد البيئي المختص برصد ملوثات الهواء والمياه، ومكاتب الإدارة.

ووجه المحافظ الشكر لفريق العمل بالمعمل على جهودهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية المعمل المشترك بقنا في توفير الجهد والوقت، حيث كانت تذهب العينات في الماضي إلى القاهرة لفحصها وانتظار وصول النتائج.

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