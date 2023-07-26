الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الأربعاء 35 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأربعاء ، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في نهار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء يبلغ نحو 35 ألفًا ميجاوات.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الثلاثاء نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأربعاء ، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الخميس " منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

مرفق الكهرباء أقصي حمل مسائي

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