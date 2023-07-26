الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفحم "تريلا" محملة بأعلاف جافة في الوادي الجديد

صور السيارة المتفحمه
صور السيارة المتفحمه

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة في الوادي الجديد، على حريق بسيارة نقل كبيرة "تريلا" محملة بأعلاف جافة، وتسبب في تفحمها بالكامل دون خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بإحدي السيارات المحملة بأعلاف جافة وقادمة من منطقة شرق العوينات متجه إلى القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف لمكان الحريق الذي تم السيطرة بعد تفحم السيارة دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق. 

 

الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد حريق بسيارة تريلا اندلاع النيران أعلاف جافة السيارة تفحمت بالكامل

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