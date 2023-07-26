زي النهاردة.. نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ85

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، بذكرى نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ85.

بهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 1085 ش (13 يولية 1369م) تنيح البابا يوأنس العاشر البطريرك أل 85 الشهير بالمؤتمن الشامي ، وهو من دمشق الشام . وكان عالما فاضلا تولي في 12 بشنس سنة 1079 ش ( 7 مايو سنة 1363 م ) وجلس علي الكرسي مدة ست سنوات وشهرين وسبعة أيام وتنيح ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز .

لم يكن احتفال الكنيسة بذكرى نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ85 هو الفعالية الوحيدة اليوم فهناك فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة حيث صلى نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا في الكنيسة الأثيوبية بالعاصمة البتسوانية جابرون وشاركه في الصلاة القس جون وصفي كاهن كنيستنا بناميبيا وشعب الكنيسة ذاتها من الجاليتين الإثيوبية والمصرية.

استعرض البابا مع الحضور عقب القداس مذكرة التفاهم التي وقعها نيافته مع وزارة الصحة البتسوانية بخصوص تقديم الخدمة الطبية للمجتمع البتسواني، والتي تشارك فيها الكنيسة الإثيوبية هناك.

كما نظمت خدمة شباب الخريجين بإيبارشية الفيوم، لقاءًا للخريجين بعنوان "إبهيت إن راشي.. القلب الفرح"، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بمتابعة خاصة من نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة الضيوف عن "الخريج ومستقبل غير واضح" وعن "الخريج مستقبل الكنيسة"، ومسرحية بانتومايم قدمها فريق "وان هاند" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالفيوم.

كما اشتمل أيضًا على تنظيم معرضًا لمنتجات مجموعة من الشباب والشابات الخريجين، وفقرات روحية وترفيهية.

شارك في اللقاء ٥٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية و ٤٠ خادم وخادمة و ١٢ من الآباء الكهنة.