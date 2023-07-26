محافظ دمياط: نماذج السيدات في مقابلات "المرأة تقود للتنفيذيات" مشرفة

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلة "إن نماذج السيدات التي رأيناها اليوم مشرفة والاختبارات تهدف لاختيار الأصلح".

وأضافت عوض، في تصريحات لها على هامش ختام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات: "لقد وجدنا بالفعل الكثير من السيدات ممن تقدمن لديهن مستوى من التعليم عالي، وكذلك يتسمن بالكفاءة العالية".

وأعربت عوض عن سعادتها بانطلاق هذا البرنامج، وما شهده من مراحل اختبارات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لمزيد من التأهيل من أجل تمكين المرأة المصرية، وهو الأمر الذي بات واقعاً مرئياً.

وواصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات اليوم الثالث والأخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، ويشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي و الخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.