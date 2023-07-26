الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة مركز أخميم.

 تعود أحداث القضية حين وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين.

وباتخاذ الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 107 لفافات سلوفانية وزنت 29 جرامًا، كانت مُعدَّة للبيع، وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد مركز أخميم ضباط المباحث

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