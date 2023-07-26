الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: وزارة البيئة سلمت المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بشارع "بورسعيد- غمرة"

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن وزارة البيئة، قامت بتسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع "بورسعيد- غمرة" إلى محافظة القاهرة تمهيدا لتشغيلها، يأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها، من المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات.

وأضاف المحافظ أن المحطة المقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 2000 طن/ يوم، تستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية، مما يسهم في تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات.

ونوه المحافظ بأن المحطة تعد إحدي ثمرات الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قطاع البيئة يشهد طفرة كبرى وغير مسبوقة منذ تولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية، باعتباره أحد أسس تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في كل القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره المحوري في تحسن جودة حياة المواطن، قالقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بقضية تلوث الهواء وتغيّر المناخ في كل المحافظات ولا سيما القاهرة الكبرى.

وزارة البيئة تسليم المحطة الوسيطة المخلفات محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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