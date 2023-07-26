الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال سائق يسير بحمولة زائدة على الطريق بالمقطم

متهم
متهم

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال سائق متهم بقيادة سيارة بحمولة زائدة على الطريق بمنطقة المقطم.

ونفى المتهم تعريض حياة المواطنين للخطر مؤكدًا أنه اعتاد تحميل السيارة بالبضائع والسير على الطرق السريعة دون حوادث، كما أن المسافة التي يقصدها ليست بعيدة وكان حريص على أن يصل بها بسلام وهذا ما حدث وعن الرخصة أكد أنه فقدها وجارِ البحث عنها.


كان تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ربع نقل" محملة بحمولة زائدة وقيامه بتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، والتوصل إلى قائدها وتبين أنه أحد الأشخاص، وتم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتبين من خلال فحص الأجهزة الأمنية للسيارة وقائدة؛ عدم حمل السائق "رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية سيارة بحمولة قيادة سائق منطقة المقطم

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