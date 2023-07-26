الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة غرقًا فى ترعة "أغا" ببنى سويف

غرق
غرق

لقيت طفلة مصرعها غرقًا في مياه ترعة بعزبة محمد أغا التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة في الرابعة من عمرها، داخل مياه ترعة بعزبة محمد أغا التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين أن الطفلة المتوفية تدعى "سجدة. خ. ر"، 4 سنوات، وجرى نقلها إلى الوحدة الصحية بقرية دلاص في محاولة لإسعافها، حيث تبين من توقيع الكشف الطبي عليها مفارقتها للحياة، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق، والتي طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على أسباب الحادث، وكذلك تقرير مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ناصر، يرافقها رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، عقب توجه أهليتها بها إلى الوحدة الصحية بقرية دلاص ومنها إلى المشرحة.

اللواء أسامة حلمي بني سويف مركز ناصر مستشفى ناصر وحدة الصحية

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