حملة تفتيشية لمواجهة مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة (صور)

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نتائج حملة نفذها مسئولو الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة والشرطة المختصة، على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وقاد المهندس مصطفي هارب مساح، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.

وأردف أن اللجنة قامت بالمرور على عمارات الاسكان الاجتماعى بمنطقة 55 فدان شمال المدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر للوحدات السكنية المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد قاطني وحدات الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى .

مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

