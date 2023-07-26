محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، المبصرين، وذوي الهمم، معبرًَا عن سعادته بتكريمهم، موجهًا الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات، مشيدًا بحرص الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله، مثنيًا على الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وكل العاملين والقيادات بالمنطقة.

وجاء التكريم وسط فرحة عارمة من الطلبة وأسرهم لاهتمام قيادات المحافظة بتكريمهم لتشجيعهم على مواصلة التقدم والنجاح بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، والدكتور اللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المدن، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وكرّم محافظ كفر الشيخ، أوائل الإعدادية من ذوي الهمم، محمد أحمد عبد اللاه محمد عبدالله القلشانى بمعهد عادل غانم الاعدادى بنين مجموع 437 درجة، وملك مصطفى ابراهيم بسيوني زغلول، معهد الطوال الاعدادى فتيات مجموع 416 درج، وبسمله على أحمد مصطفى بديوى، سنهور المدينة الاعدادى فتيات بمجموع 351 درجة، وياسمين صبحي عبد السلام عبد الصمد داوود، مدرسة سنهور المدينة فتيات بمجموع 350 درجة، وسارة السيد جمعة السيد رمضان، معهد فتيات الورق الإعدادي بمجموع 336 درجة.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، العشرة الاوائل المبصرين وهم، معاذ ابراهيم محمد هنداوى، معهد شالما الاعدادى بنين بمجموع 490 درجة، و حسناء شرف الدين سعد مسعد حمام، معهد فتيات بنى بكار الإعدادي بجموع 489 درجة، وروان يوسف ابو السعود يوسف الشال، معهد فتيات بنى بكار الاعدادى بجموع 489 درجة، وسارة عماد محمد متولى الصياد، معهد مطوبس الاعدادى فتيات بجموع 489درجة، وفرحة محمد حسن السعيد الفقى، معهد البحيرى الاعدادى فتيات بجموع 489 درجة، وهاجر أسامه السيد محمد جاويش، معهد البياض الاعدادى فتيات بجموع 489 درجة، وأيه ربيع محمد على عبد الفضيل، معهد اريمون الاعدادى فتيات بجموع 488 درجة، وأروى وائل السعيد الروينى، معهد سيدي سالم الاعدادى فتيات بجموع 488 درجة، وريهام محمد الزناتى مرسى المرشدى ، معهد البحيرى الاعدادى فتيات بجموع 488 درجة، ومحمد جمعة السيد أبو زيد البكليمى، معهد المندورة الاعدادي بنين بمجموع 488 درجة.