ماذا قال مارسيل كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة المصرى في ختام الدوري؟

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المصري في ختام مشواره بالدوري، مؤكدا أنه يعرف أن الإرهاق تسلل الى البعض لكن فى الوقت نفسه ليس منطقيا أن يظهر مجموعة اللاعبين التى لا تشارك بهذا المستوى.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك مسارا غير صحيح دخل إليه الفريق وعليهم تعويض الهزيمة في لقاء بيراميدز لأنه غير مقبول والخسارة بتلك النتيجة تمثل شيئا صعبا بالنسبة له.

وأضاف كولر أنه كمدرب يبذل جهدا كبيرا فى التدريبات بهدف أن يكون مستوى جميع اللاعبين متساويا لكن الحقيقة التى أظهرتها المباريات الأخيرة أن هناك فوارق فى الإمكانات والقدرات والتى لا علاقة لها بما يحدث فى المران لأن الجميع يحصل على نفس الجرعات التدريبية.

واختتم السويسري تصريحاته أنه سيكون أمينا مع نفسه وإدارة النادى بأنه يحتاج إلى ضم لاعبين جدد وخروج البعض سواء معارا أو بيعا نهائيا الذى لم يستغل الفرصة بأى شكل فى الفترة الأخيرة.

من جانبه استقر مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي يخوض به اللقاء والمكون من علي لطفي في حراسة المرمي وأمامه كريم الدبيس ورامي ربيعة ومعتز محمد وخالد عبدالفتاح وفي وسط الملعب محمد فخري وأحمد نبي كوكا وأحمد قندوسي وأمامه محمد الضاوي كريستو، وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد زعلوك.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو بطل المسابقة برصيد 82 نقطة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية أهداف نظيفة بينما المصري في المركز الخامس برصيد 47 نقطة وخسارته كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية أهداف مقابل هدف

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في تحقيق نتيجة إيجابية رغم قراره بمنح 12 لاعباً وهم محمد الشناوى - محمود عبد المنعم كهربا - ياسرإبراهيم - على معلول - اليو ديانج - محمد هانى - حسين الشحات - بيرسى تاو - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - محمد شريف - أحمد عبد القادر. راحة سلبية لمدة 3 أيام علي أن يعود للتدريبات عقب لقاء المصري استعداداً لمباراة الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر.