العراق: إيرادات الشهر الماضي من النفط بلغت 7 مليارات دولار

أعلن العراق، اليوم، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي.

وذكر بيان وزارة النفط العراقية، أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر يونيو بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت (100) مليونا و(59) الف و(52) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(179) مليونا و(760) ألف دولار.

وأشار، إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(725) الف و(620) برميلا، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات إلى الأردن (299) الف و(445) برميلا"، مبينا أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.755) دولارا.

ولفت، إلى أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية من جنسيات عدة، من مواني البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية.