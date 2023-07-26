الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الدنماركى يؤكد رفض حكومة بلاده الأعمال المعادية للإسلام

وزير الخارجية الدنماركى
وزير الخارجية الدنماركى لارس لوكه راسموسن

شدد وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على منع تكرار الأفعال المسيئة إلى الإسلام والقرآن الكريم. 

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقى، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

ودعا الحكومة الدنماركيَّة إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة، التي تحرض على العنف وتغذيّ الكراهيَّة والعنصريَّة والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات، مرحبًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية.

وأعرب حسين عن إدانة واستنكار حكومة وشعب العراق لحرق وتدنيس القرآن الكريم والعلم العراقيّ في الدنمارك، مشيرًا الى أنَّ "حرية التعبير يجب أنَّ لا تمس الحريات الأخرى، وأنَّ مثل هذه الأعمال تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه".

وأشار إلى "حرص الحكومة والشعب العراقيّ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة الدنمارك"، مُشددًا "على احترام حريَّة التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مؤكدًا أنَّ الحكومة الدنماركيَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديَّة للإسلام، وأنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعاديَّة للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة.

وزير الخارجية العراقي القرآن الكريم الإسلام وزارة الخارجية العراقية لارس لوكه راسموسن العراق

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