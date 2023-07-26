السفير التشيلى يُهدى مكتبة الإسكندرية مؤلفات أبرز أدباء وشعراء تشيلى

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفير روبرتو ايبرت؛ سفير تشيلي بالقاهرة، والقنصل أليخاندرو أباركا، حيث أهدى السفير مكتبة الإسكندرية أعمال أبرز أدباء وشعراء تشيلي.

يضم الإهداء الأعمال الكاملة للشاعر بابلو نيرودا؛ وهو من أشهر شعراء تشيلي، كما أنه حاصل على جائزة نوبل عام 1971، أيضا أعمال للكاتب والدبلوماسي البرتو بليست غانا، والكاتبة جابرييلا ميسترال، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

تقدم الدكتور أحمد زايد بالشكر للسفير التشيلي على هذا الإهداء المهم، مؤكدًا أنه يعد إضافة قيمة لمقتنيات مكتبة الإسكندرية. ولفت إلى أن هذه المجموعة المهداة لها أهمية وفائدة كبيرة لرواد مكتبة الإسكندرية، فهناك العديد من المصريين الذين يهتمون بثقافة وأدب أمريكا اللاتينية، كما يدرس عدد كبير من الشباب في أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية.

وشدد مدير مكتبة الإسكندرية على أهمية التعاون بين مصر وتشيلي في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية.

من جهته، أعرب السفير روبرتو إيبرت عن سعادته لتقديم هذا الإهداء إلى مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها من أهم المكتبات في العالم. ولفت إلى أن المجموعة المهداة تضم أعمال أهم أدباء وشعراء تشيلي وأكثرهم تأثيرًا. كما بحث السفير مع الدكتور أحمد زايد سبل التعاون الثقافي بين سفارة تشيلي ومكتبة الإسكندرية في الفترة القادمة.

وقام الدكتور أحمد زايد في ختام الزيارة بإهداء السفير روبرتو ايبرت كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" الصادر عن مكتبة الإسكندرية.

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