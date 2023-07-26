بعد توقف عدة أشهر.. إصدار العدد الحادي والأربعين من مجلة المسرح

صدر العدد الجديد من مجلة المسرح في إصدارها السادس؛ بالتعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. أحمد بهي الدين، ورئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ لإصدار العدد الحادي والأربعين من مجلة المسرح بعد توقف استمر لعدة أشهر.

ويتضمن هذا العدد؛ استعراض محمد أبو العلا السلاموني قبل رحيله لذكرياته مع الراحل يسري الجندي، ملف خاص يتناول رحلة عطاء الكاتب المسرحي الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني ورثاء محبيه، حيث يتحدث د. عمرو دوارة عن السلاموني شهيد الثقافة والفنون العربية، ودراسة للدكتور أحمد محمود حامد عن المصادر التراثية في دراما محمد أبو العلا السلاموني، ويتساءل المخرج عادل زكي.. هل كان يرثي نفسه مستعرضا ما كتبه الراحل أبو العلا السلاموني في رثاء بطله أمرئ القيس برائعته المسرحية "الثأر ورحلة العذاب"، وترصد د. نعيمة عاشور البعد الميتافيزيقي للمرأة في مسرحيات الراحل أبو العلا السلاموني، ويكتب محمد عبد الحافظ ناصف تحت عنوان.. السلاموني يقول والتاريخ يقول، ود. تامر فايز يكتب عن السلاموني بوصفه عاشق المسرحية التاريخية، ودراسة للناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا عن السلاموني والمسرح الشعبي.

وتكتب صفاء البيلي عن العرض المسرحي العراقي "أمل" أحد عروض المهرجان العربي للمسرح بدورته ال١٣ الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، ونور الهدى عبد المنعم عن مسرحية "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق للتراث بدار الأوبرا، ود. عمرو دوارة يستعرض كافة الجوانب الفنية للعرض المسرحي "عيلة اتعملها بلوك"، ويكتب أشرف سلامة عن العرض المسرحي "يا شيخ سلامة"، والدكتورة وفاء كمالو عن عبقرية الحضور في ذاكرة الإبداع من خلال عرض "يا شيخ سلامة"، وتكتب صباح محسن كاظم عن الحاضر الغائب د. كمال الدين عيد، وعبد السلام إبراهيم عن المسرحية الميلودرامية "الفلنكات" للكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، ويكتب ناصر العزبي عن الواقعية الفنية الجديدة من خلال رصد التاريخ والحضور الفني لصانع النجوم والظاهرة الفنية ذات الأثر "خالد جلال"، ويكتب د. محمود أبو دومة عن عطيل بعد التعديل على المسرح الانجليزي، ويتناول أحمد عجيبة عودة الروح لمسرح السامر، ود. كمال يونس عن الترجمة المسرحية بين التقليد والتجديد، ودراسة لياسين سليماني عن تسويق المنتج الثقافي وإنتاج الثروة.. الإنتاج المسرحي نموذجا، وأخيرا يتناول د. رضا عبد الرحيم النص المسرحي المهاجران.