الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

 وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم  بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم.

 انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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