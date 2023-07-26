أهمها الحوار الوطني وتحالف العمل الأهلي.. "الجمعيات الأهلية" يناقش خطة عمله

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ورشة العمل عقدها بالإسكندرية، عدد من الموضوعات الهامة.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو مجلس النواب، إن ورشة العمل ناقشت عدد من الموضوعات الهامة ومنها الحوار الوطني، مضيفا أن أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الحوار الوطني للقوى السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وبادر مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد معوقات مؤسسات العمل الأهلي ضمن موضوعات المحور السياسي.

وأضاف أنه وافق مجلس الأمناء على قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعقد مؤتمرات ولقاءات بمحافظات مصر من أعضاء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول معوقات العمل الأهلي ومقترحات الحل.

وشارك ممثلين من أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجلسة التي خصصتها مجلس الأمناء.

وبناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلي في المرحلة القادمة وإزالة المعوقات وسيتم إرسال تلك الرؤية إلى الأستاذ الدكتور مقرر لجنة الحوار المنظمات الأهلية واللجان النقابية.

وتابع بأنه ناقش أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما له من دور قوي في المجتمع الأهلي، مضيفا أنه يسعد مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل دعم مسيرة العمل الأهلي التنموي.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل الاتحاد العام في المرحلة القادمة وتتضمن إنشاء المشروعات على المستوى القومي، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية، وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي الجمعيات والمؤسسات والمتطوعين، وتوثيق التجارب الرائدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.