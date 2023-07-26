"كوجك": برنامج "المراة تقود" يستهدف تأهيل قيادات في القطاعين العام والخاص

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أهم يميز برنامج "المراة تقود للتنفيذيات" والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه يستهدف تأهيل قيادات في القطاع العام والخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك كبير في التنمية، موجهًا الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا البرنامج المتميز على كافة المستويات.

ولفت "كوجك"، في تصريحات على هامش ختام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، إلى أن أسلوب التقييم للبرنامج مبشر وسيسفر عن اختيار أفضل العناصر القيادية، معربًاعن سعادته بالمشاركة في المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد واصلت فعاليات اليوم الثالث والأخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، اليوم الأربعاء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، ويشارك في لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأخير كلا من الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ود. محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

ويسعي برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي و الخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.