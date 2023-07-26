انطلاق "مقابلات اليوم الثالث" للدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات اليوم الثالث والأخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، و يشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأخير كلا من الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ود. محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

ويسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين ٢٢-٥٠ عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (٤٥٠) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (٤،٥) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (١٠) أشهر بإجمالي (٢٢٣) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (٩) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.