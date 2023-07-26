الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يرحب بقرار الأمم المتحدة حول تشجيع التسامح بين الأديان

ارشيفية
ارشيفية

رحبت العراق، اليوم الأربعاء ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنها ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية، والذي تم التصويت عليه بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت، أن الإساءة لأي من مظاهر المعتقدات والأديان وازدرائها يمكن أنَّ يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة، تنتهي لاحقاً للتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهيَّة وربما إلى العنف.

وأكدت الوزارة، على ضرورة مكافحة كافة أشكال التمييز وكراهيَّة الأجانب وخطاب الكراهية، داعية جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جُهُودها للتصدي لهذه الظاهرة بما يتماشى مع القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

العراق الثقافات الأديان الاجانب خطاب الكراهية القانون الدولي

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