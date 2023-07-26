الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومي المرأة" يهنئ اللواء منار مختار بتعيينها مدير عام قطاع حقوق الإنسان بـ"الداخلية"

اللواء منار مختار
اللواء منار مختار

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لإصداره قرار بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن، في منصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وذلك خلال اعتماده حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذي يؤكد حرص الوزارة على دعم تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما قدّمت الدكتورة مايا مرسي، خالص التهاني إلى اللواء منار مختار حافظ حسن؛ لتعيينها في هذا المنصب المهم، مؤكدة أنه منصب مستحق باعتبارها من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، ولما حققته من نجاحات ملموسة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات في مهام منصبها الجديد.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي اللواء منار مختار حافظ حسن حقوق الانسان تنقلات الشرطة

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