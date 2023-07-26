الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ماعت" تطلق بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر

أيمن عقيل
أيمن عقيل

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تستهدف هذه البوابة أن تكون مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة لاستفادة من هذه البوابة.

وفي هذا السياق، صرح الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة تعد مساحة مجمعة للبيانات حول المنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تيسيراً على المنظمات العاملة في ذات المجال، حيث يمكنها الوصول إلى البوابة مباشرة، مضيفًا أن التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام يعد محورًا هامًا لأي جهة تعمل على هذا الملف، وهو ما توفره هذه البوابة.

ودعا عقيل كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بمجال بناء السلام للتسجيل والمشاركة في هذه البوابة، وعرض خبراتها وأنشطتها وترويجها عبر البوابة.

الجدير بالذكر أن هذه البوابة تم إنشاؤها على هامش مشروع "بناة السلام في مصر2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين"، في إطار التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (مركز كايسيد للحوار العالمي).

 

مؤسسة ماعت للسلام بوابة للمنظمات بناء السلام أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الحرس الرئاسى فى النيجر يُغلفون مكتب الرئيس

جزار يقتل متسولا لسرقته بكفر الشيخ: "بيقعد قدام المحل ويلم فلوس كتير"

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الداخلية تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

ضبط مستريح المراهنات الرياضية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا