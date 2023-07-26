الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: الزيادة السكانية في العراق ستكون ظاهرة جيدة وإيجابية

ارشيفية
ارشيفية

قال مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور أوموهانجي، إن الزيادة السكانية في العراق ستكون ظاهرة جيدة وإيجابية.

وأشار: إلى أن العراق واجه جزءاً من هذه الأزمات؛ ولهذا السبب نحن نراقب من هذا التقديم ومن الفيلم الوثائقي وكذلك من الزملاء في وزارة التخطيط أن هذه الرؤية التي تم وضعها قبل ثلاثين سنة لم تصل إلى أغلبية السكان العراقيين، وكما نتقدم سنحتاج لإعادة هيكلة استراتيجياتنا وسياساتنا لنصل لهذه الاحتياجات للزيادة السكانية، وأيضًا مراجعة سياسة السكان وهذه هي الخطوة للطريق الصحيح.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأضاف المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد في القاهرة سابقا: حددنا لأن نحقق ما كنا نؤمن به لحياة أكثر صحة وذات حقوق كاملة، مبيناً أن هذه الرؤية اصبحت واقع للكثير، إذ إن الزيادة السكانية والتي تعتبر تقريبا 8 مليارات نسمة للتحسين في زيادة الصحة وايضا زيادة   العمر، ولكن كما نحتفل بهذا التقدم ايضا يجب أن نعترف بالملايين وربما المليارات من العالم ما زالوا بعيدين عن التواصل والحياة السليمة.

وتابع أن نسبة سكان العراق والكثافة السكانية تزداد بسرعة مقارنة بالدول المجاورة للعراق، لافتاً إلى، أن هذه الزيادة السكانية ستكون ظاهرة جيدة وايجابية ولكن يجب ان تكون مع زيادة التأثير على البيئة والتأثير المناخي بصورة عامة حتى التأكد، أن السياسات التي يتم استخدامها من قبل  بيانات سكانية صحيحة وحديثة لمعرفة نسبة السكان وتأثيرهم على البيئة.

ولفت إلى ضرورة الاعتراف بأن الاستثمار الرئيس للسكان وهو التحول الى الحياة السليمة"، مشيراً إلى "أهمية مشاركة كل شخص للتقدم الجمعي، كما يجب أن تكون هناك إمكانية لحصاد هذه التطورات للوصول إلى المستوى الأعلى الممكن، وكذلك للدعم لكل الاشخاص بالرغم عن خلفياتهم حتى يمكن للجميع أن يشارك ويسعى للتطور والتقدم.

وأوضح أن الحكومة أصبحت لديها هذه الأولوية للحساب السكاني والكثافة السكانية، وحتى يمكن الوصول لمعرفة واستخدام خبرات الدول وأيضا القدرات لمعرفة من أن حسابها السكاني هو صحيح ويتوافق مع المعايير الدولية.

الامم المتحدة العراق نستور اوموهانجي القاهرة الكثافة السكانية

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