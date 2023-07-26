تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الجبر

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلجان الامتحانات، حيث أدى الطلاب اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر.

وشدد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بكل يسر وسهولة، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

وترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022- 2023، بحضور جميع المعنيين.

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية أمس الثلاثاء، حيث اجتمع المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والمعنيين بأعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 - 2023.