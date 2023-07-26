مشاركات الزمالك في البطولات العربية (1).. مشاركة أولى باهتة واللقب الوحيد عام 2003

بدأ الزمالك المشاركة في البطولات العربية منذ عام 1989 وخلال مشواره في هذه البطولات عرف النجاح وعانى مرارة الفشل وعلى مدار 4 حلقات يستعرض "الدستور" تاريخ مشاركات الزمالك في لبطولات العربية.

1989 المشاركة الأولى باهتة

كان الزمالك أول فريق مصري يشارك في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس عندما تواجد في النسخة الأولى عام 1989 لكن المشاركة كانت باهتة وخرج الفريق من الدور الأول بعدما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بالتعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما وسجل هشام إبراهيم هدف الزمالك والهزيمة أمام الكويت الكويتي 1-1 وسجل الهدف عماد صلاح والهزيمة أمام شباب بلكور الجزائري "شباب بلوزداد حاليا" بهدفين نظيفين.

2003 اللقب الأول والوحيد

على العكس تماما كانت المشاركة الثانية أكثر من رائعة عندما استضاف الزمالك البطولة العربية عام 2003 وهي آخر بطولة عربية موحدة بالنظام القديم ونجح في التتويج باللقب بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأول بالفوز على الجيش السوري بهدف سجله طارق السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71 والتعادل مع اتحاد الجزائر بهدف لكل منهما وسجل الهدف طارق السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42 والفوز على الشرطة العراقي 2-1 وسجل الهدفين حسام حسن وسامح يوسف في الدقيقتين 76 و78 والهزيمة أمام الكويت الكويتي وسجل الهدف سامح يوسف في الدقيقة 45.

في الدور نصف النهائي فاز الزمالك على الإتفاق السعودي 3-1 في الوقت الإضافي وتقدم كوامي جونيور للاتفاق في الدقيقة 45 وتعادل سامح يوسف للزمالك في الدقيقة 76 وفي الوقت الإضافي سجل عبد الحليم علي هدفين في الدقيقتين 105 و115.

في المباراة النهائية فاز الزمالك على الكويت 2-1 وسجل الهدفين أحمد صالح ومحمود محمود في الدقيقتين 23 و58 ليحقق لقبه الأول والوحيد في البطولات العربية.