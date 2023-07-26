الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: توزيع 3 آلاف بطاقة بدل منطقة حرة لأصحاب المعاشات خلال 3 أيام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن توزيع 3 آلاف بطاقة بدل منطقة حرة "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات حتى اليوم الثالث خلال المرحلة الأولى من توزيع البطاقات، حيث تتواصل أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة "كارت ميزا"، لليوم الرابع على التوالي.

ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو، اعتبارًا من الساعة  السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، ويتم توزيع البطاقات من مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا،  للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء أي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

جدير بالذكر أن بطاقات المنطقة الحرة " كارت ميزا" يتم توزيعها لأصحاب المعاشات كمرحلة أولى في الجهات التالية: 

الأحياء (الزهور والضواحي والعرب و جنوب  ومدينة بورفؤاد)، والمديريات (مديرية الإسكان والمرافق- مديرية الشباب والرياضة- مديرية التموين والتجارة الداخلية- مديرية الأوقاف- المديرية المالية- مديرية القوى العاملة- مديرية الزراعة- الطب البيطري)،  الشركة البورسعيدية- الإنشاءات البحرية- الحجر الزراعي- التأمين الصحي الشامل- القطاع العام. وشركات قطاع الأعمال، "شركة عمر أفندي والنقل المائي وشركة بيبسي وشركة إدفينا وشركة الغازات الصناعية".

كما سيتم توزيع كارت منطقة حرة لأصحاب المعاشات كمرحلة ثانية اعتبارًا من الأحد 30 يوليو حتى 6 أغسطس، وذلك في الجهات التالية:

مديرية التنظيم والإدارة - مديرية التربية والتعليم- قصر الثقافة - مديرية الشئون الاجتماعية- مجمع أعلام بورسعيد وبورفؤاد- وزارة العدل- مديرية الأمن- مديرية الطؤق- المحاريث- المساحة- الإحصاء- البحوث الزراعية.

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ارة الداخلية احتياجات أصحاب المعاش أصحاب المعاشات الاجهزة الحكومية البحرية

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