تحصين 191 ألف رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية في البحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، للأسبوع الثاني على التوالي، فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت السبت الموافق 15 يوليو وذلك في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقامت المديرية بتحصين 24917 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 191 ألفًا و973 رأس ماشية، كما تقوم المديرية بترقيم الحيوانات التي لم يتم ترقيمها من قبل سواء جديدة أو ولادات أو شراء عن طريق الأسواق، حيث تم ترقيم وتسجيل 780 رأس ماشية منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع ، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.

كما وجهت جميع مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها مع الالتزام بعمل جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لاصحاب المزارع والمزارعين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.