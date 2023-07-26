الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 92 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، عن تحصين 92 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وقال أنور إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وتابع أنور أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تحصين مسعود اوزيل الف رأس ماشية الحمى القلاعية بالغربية

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