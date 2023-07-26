10 مديريات تتصدر مقارئ "الأوقاف" فى البث المباشر (فيديو)

أعلنت وزارة الأوقاف عن تصدر عشر مديريات في مقارئ الأئمة من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية، وجاء ذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة.

وجاء في المقدمة في الحضور والأداء:

1. الغربية

2. الدقهلية

3. الجيزة

4. الشرقية

5. كفرالشيخ

6. البحيرة

7. أسيوط

8. دمياط

9. بني سويف

10. القليوبية

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة الإلكترونية، ودورها في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني.

وانطلق المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، ومرسى مطروح، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية.

جدير بالذكر أنه سيتم خلال المعسكر التثقيفي تكريم أفضل مسئولي الدعوة الإلكترونية خلال شهر يونيو.