الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

حريق في مبنى الإذاعة
حريق في مبنى الإذاعة

شبّ حريق بمبنى الإذاعة القديم بمنطقة البورصة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في مبنى الإذاعة القديم بمنطقة البورصة، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزاني مياه كبيرين إلى محل الواقعة.

وتم فرض كردون أمني لتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة والتعامل مع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحريق.

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