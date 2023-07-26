الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو ومعاونوه يشرفون على إعداد ملعب مران الزمالك اليوم في السعودية

الزمالك
الزمالك

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني  لفريق الزمالك بالإشراف مع معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدي هيريرا المدربين المساعدين على إعداد ملعب المران.

وقام المدير الفني ومعاونوه بتنظيم عدد من أدوات التدريب التى سيتم استخدامها فى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في مران اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس في السعودية.

الزمالك يبدأ مرانه في السعودية اليوم بفقرة بدنية

وبدأ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عكاظ بالفقرة البدنية فى جزء من الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي المقبل في البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس  في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

اتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية الكولومبي خوان كارلوس حراسة المرمى مران الزمالك

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

"التمريض" تجدد التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المعتمدة

موكب زهور ومزمار على الكورنيش.. بدء انطلاق احتفالات عيد الإسكندرية القومي الـ71

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا