الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة بطريق رأس غارب - الغردقة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقيّ شخصان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة شمال البحر الأحمر.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 5 طريق الغردقة - رأس غارب.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: تسبيح محمد حسن 16 سنة "اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى"، وآدم محمد حسن 7 سنوات "جرح قطعي بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى"، حسن محمد حسن - 14 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، فايزة أحمد محمد - 37 سنة "كدمة باليد اليسرى"، أحمد محمد حسن - 11 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

فيما لقيّ كلا من: محمد حسن أحمد - 43 سنة، مصرعه وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة، وسميحة محمد رفاعي - 60 سنة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.

إصابة 7 أشخاص البحر الاحمر انقلاب سيارة ملاكى حادث انقلاب سيارة شمال البحر الاحمر طريق الغردقة طريق الغردقة رأس غارب أمن البحر الأحمر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

"التمريض" تجدد التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المعتمدة

موكب زهور ومزمار على الكورنيش.. بدء انطلاق احتفالات عيد الإسكندرية القومي الـ71

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا