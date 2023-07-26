بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة بطريق رأس غارب - الغردقة

لقيّ شخصان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة شمال البحر الأحمر.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 5 طريق الغردقة - رأس غارب.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: تسبيح محمد حسن 16 سنة "اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى"، وآدم محمد حسن 7 سنوات "جرح قطعي بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى"، حسن محمد حسن - 14 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، فايزة أحمد محمد - 37 سنة "كدمة باليد اليسرى"، أحمد محمد حسن - 11 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

فيما لقيّ كلا من: محمد حسن أحمد - 43 سنة، مصرعه وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة، وسميحة محمد رفاعي - 60 سنة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.