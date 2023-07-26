مصرع شخص طعن بآلة حادة فى رقبته ببنى سويف

استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، جثة مواطن أربعيني وادعاء أهليته تعرضه للضرب من آخرين بآلة حادة فى الرقبة.

وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى يفيد بوصول جثة لشخص فى بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضه للضرب في الرقبة بآلة حادة من آخرين.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.