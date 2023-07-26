الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة مطروح: المرور على زراعات الذرة الشامية بالحمام وتقديم الدعم للمزارعين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلّف المهندس حسن عمارة، مدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام بمطروح، اليوم الأربعاء، المهندسة تغريد سعيد، والمهندس شعبان علي محمد، بالمرور على زراعات الذرة الشامية بنطاق الإدارة ومقابلة المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للحفاظ على زراعتهم.

ووجّه مدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام، بإرشاد المزارعين إلى بعض المعاملات الزراعية التي يجب القيام بها في هذا الوقت من العام، وذلك للحصول على أفضل إنتاجية وأعلى جودة للمساهمة في زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير عام الزراعة بمطروح، بضرورة تواجد المهندسين العاملين بالإدارات الزراعية والوحدات الزراعية التابعة لها مع المزارعين بالمزارع والحقول والتركيز على العمل الميداني وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة. 

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الإدارة الزراعية زراعة مطروح مدينة الحمام تقديم الدعم الفنى الذرة الشامية

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