الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تسلم محافظة القاهرة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بغمرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 أعلنت وزيرة البيئة أنه تم تسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع (بورسعيد _ غمرة) ، إلى محافظة القاهرة تمهيدا لتشغليها، يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، التي تم الانتهاء منها، من المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن المحطة المقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 2000 طن/ يوم، تستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية وهي (شبرا - الزاوية الحمراء- حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الاميرية)، مما ينعكس بالايجاب على عملية جمع ونقل المخلفات في هذه المنطقة، ويساعد في تحسين أداء منظومة المخلفات بها.

و أوضحت وزيرة البيئة أن المحطة تم انشائها في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة ، التنمية المحلية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات .

كما يأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، و مساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
وزيرة البيئة مشروعات البنية منظومة إدارة المخلفات محافظة القاهرة المحطة الوسيطة تجميع المخلفات غمرة

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

السبكي: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنوياً

التحفظ على 504 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

الأهلى يواجه المصرى فى ختام الدورى ببرج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا