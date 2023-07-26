الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقف حركة الطيران فى مطار "ليبرفيل" الدولى بسبب انقطاع الكهرباء

طيارة
طيارة

توقفت حركة الطيران في مطار ليبرفيل "ليون مبا" الدولي، منذ مساء الإثنين الماضي، بصورة مؤقتة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ووفقًا لصحف محلية، اليوم، فقد ألغيت جميع رحلات الوصول والمغادرة إلى ومن مدينة ليبرفيل أو تأجلت حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الرحلات التي كانت قريبة أو على وشك الهبوط في مطار ليبرفيل جرى تحويلها إلى دول مجاورة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المطار.
وشهد مطار ليبرفيل الدولي تكدسًا بسبب انتظار المسافرين أملًا في عودة التيار الكهربائي ومن ثم السفر.
وفيما لم يصدر أي إعلان رسمي عن أسباب هذا الانقطاع للكهرباء، اعترفت "شركة كهرباء ومياه الجابون"، في بيان، بعد ظهر يوم أمس بوقوع حادث عارض بشبكة كهرباء الضغط العالي، ما تسبب في حدوث هذا الانقطاع للتيار الكهربائي بمناطق كثيرة من شمال العاصمة ليبرفيل، حيث يقع المطار.
من جانبها، طلبت وزارة المواصلات، في بيان مساء يوم أمس، من القائمين على إدارة مطار ليبرفيل العمل على إعادة حركة الطيران في أسرع وقت.

الجابون التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي ليبرفيل مطار ليبرفيل

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