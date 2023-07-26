الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ترجمة خطبة الجمعة القادمة "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" إلى 16 لغة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن ترجمة خطبة الجمعة 28 يوليو 2023م بعنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" إلى 16 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ترجمة لغة خطبة الجمعة تأتي في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

كما يأتي في إطار دور الوزارة في خدمة القرآن الكريم، وبيان بعض وجوه إعجازه وعظمته، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

خدمة القرآن الكريم لغة خطبة الجمعة التعايش السلمي القرآن الكريم

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