مسنة بالمنوفية تحارب السرطان والفقر.. وتطالب المسؤولين لنجدتها

قالت السيدة نادية خالد، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي تقيم في مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، إنها تعاني من مرض السرطان منذ أكثر من 5 سنوات. وأنها تًركت وحدها بعد وفاة زوجها الذي كان يعمل عاملاً في القاهرة، وترك لها مسؤولية زواج بناتها الثلاثة والتي اضطرت للاقتراض لتحمل تلك التكاليف.

وأكدت أنها تأخذ معاش تكافل وكرامة البالغ 450 جنيها، وهذا لا يكفي علاجها أو أكلها وشربها، فعلاجها لمرض السرطان يتكلف 500 جنيه وتتعالج من السرطان على نفقة الدولة، ولا يوجد لها أي مصدر آخر للدخل.

تحدثت السيدة نادية، التي تعاني من مرض السرطان، عن معاناتها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث أنهكها المرض وأجبرها على الابتعاد عن الحياة الطبيعية والحبس في المنزل، وتحدثت عن قوتها في مواجهة هذا المرض اللعين.

وأشارت إلى أنها اضطرت للعيش في غرفة وحمام بمنزل أسرتها بعد وفاة زوجها. وأكدت أن الجيران والأقارب يدعمونها ماديًا ومعنويًا لتتمكن من محاربة المرض، وطالبت المسؤولين بتوفير دخل ثابت ومساعدة من محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون.

نادية، مريضة سرطان، تحدثت عن وقوعها في الحمام بسبب كبر سنها ومرضها، مما تسبب في كسر ضلعيها. كما أشارت إلى صعوبة استخدام الحمام القديم البلدي وناشدت أصحاب القلوب الرحيمة تطويره لتسهيل حياتها. وعلى الرغم من أن نادية تشكر الله على كل عطائه، فإنها تتمنى قضاء ما تبقى من عمرها بدون الحاجة إلى المساعدة، حيث يزيد ذلك من معاناتها.