الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شاب بآلة حادة في بني سويف

جثة
جثة

استقبلت مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف اليوم الأربعاء جثة شاب يبلغ من العمر 40 عاماً وادعاء أهليته تعرضه للضرب من آخرين بآلة حادة في الرقبة، وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي يفيد بوصول جثة لشخص في بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضه للضرب في الرقبة بآلة حادة من آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى؛ "معوض.ر.ع" 40 عامًا، ومقيم بقرية بني صالح، جثة هامدة، ادعاء ضرب من آخرين، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

تحرر المحضر اللازم اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

الأجهزة الأمنية الفشن المركزى مستشفى الفشن المركزي مديرية أمن بنى سويف محافظة بني سويف

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