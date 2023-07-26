إحالة تاجر مخدرات بحوزته 21 كيلو حشيش بمدينة بدر إلى الجنايات

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، إحالة تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.