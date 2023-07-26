وزيرة الهجرة: المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، مؤكدة استعداد وزارة الهجرة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف للمصريين بالخارج، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة بمصر ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، فضلًا عن البحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري الثاني والذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية "Egypt Health Tourism _ EHT2023"، والمقرر إقامته تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر.

وأكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن مصر قادرة على استقطاب عدد كبير من السائحين من أجل السياحة الصحية، موضحة دور وزارة السياحة والآثار في هذا المجال مشيرة للدراسة التي قامت بها الوزارة لإنجاح المؤتمر، واستهداف ما يقرب من 15 مليون سائح سنويًا، ومؤكدة أن السياحة الصحية سوف تسهم في جذب عدد كبير من السائحين، وقالت أننا سوف نعمل بشكل كبير للاستفادة من هذا المؤتمر الهام، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في السياحة العلاجية.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى، فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدور الذى يمكن أن تلعبه السياحة العلاجية في تحقيق مصر لأهدافها التنموية والمتعلقة بدعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متنوعة للحفاظ على بيئتنا ومواردنا السياحية، ومشيرًا إلى أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات والإمكانات التى تؤهلها بأن تكون واجهة على الخريطة السياحية العالمية، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، وتوافر البنية التحتية الهائلة، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمي، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمي لها بما تمتلكه فعليًا من عناصر متميزة.

جانب من المؤتمر