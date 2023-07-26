الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يواصل تألقه ويسجل ثنائية مع إنتر ميامي في ثاني مبارياته (فيديو)

ميسي
ميسي

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، توهجه مع الفريق في ثاني لقاءاته الرسمية أمام أتلانتا يونايتد بعد قيادته للفريق للفوز برباعية نظيفة، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي- المكسيكي لكرة القدم فجر اليوم.

ميسي سجل ثنائية وصنع هدف في فوز إنتر ميامي الكبير في ثاني لقاءاته مع الفريق.

وتلقى بطل العالم، تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية، تابع ميسي الكرة في الشباك، ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة، وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة. 

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور، الذي سجل ثنائية بنفسه ثم صنع الهدف الرابع.

 

ميسى ليونيل ميسى الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي

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