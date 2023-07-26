ميسي يواصل تألقه ويسجل ثنائية مع إنتر ميامي في ثاني مبارياته (فيديو)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، توهجه مع الفريق في ثاني لقاءاته الرسمية أمام أتلانتا يونايتد بعد قيادته للفريق للفوز برباعية نظيفة، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي- المكسيكي لكرة القدم فجر اليوم.

ميسي سجل ثنائية وصنع هدف في فوز إنتر ميامي الكبير في ثاني لقاءاته مع الفريق.

وتلقى بطل العالم، تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية، تابع ميسي الكرة في الشباك، ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة، وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور، الذي سجل ثنائية بنفسه ثم صنع الهدف الرابع.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023