تحت رعاية الرئيس السيسي .. انطلاق المؤتمر التحضيري الثاني للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بشرم الشيخ 2023

انطلق المؤتمر التحضيري الثاني والذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية "Egypt Health Tourism _ EHT2023"، والمقرر إقامته تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر.

وبحضور نخبة من كبار المسئولين والمستثمرين في قطاع الرعاية الصحية، ضمت كلًا من السفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة نهال بلبع، القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء طبيب عصام القاضي، أمين الصحة بحزب حماة الوطن ومقرر عام المؤتمر، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، إضافة إلى نواب عدد من المحافظين، ونخبة من المتخصصين والخبراء في مجال السياحة العلاجية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، إن الهدف من هذا المؤتمر التحضيري الثاني، والخاص بالتنظيم للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، هو تنشيط السياحة في مصر ولدينا القدرات التي تمكننا من ذلك ولدينا قدرات للسياحة العلاجية، والتي تحتاج إلى نظام وقدرات مؤسسية وبشرية، مؤكدًا أننا لدينا قدرات حقيقية فنحن نستطيع تقديم كافة الخدمات السياحة العلاجية بمصر وجعلها قِبلة العلاج لجميع دول العالم، ولكن يجب أن تتحول كمكون أساسي ضمن السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن هدفنا هو الاستفادة من خبرات المشاركين والخروج بالتوصيات ليتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها والعمل على تنفيذها.

وأضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن موافقة رئيس الجمهورية على وضع مؤتمر السياحة الصحية والعلاجية تحت رعايته تشريف للمحافظة، وتؤكد على حتمية تضافر جهود الجميع على مستوى الدولة المصرية باعتبار المؤتمر حدثًا دوليًا لإنجاح مساعي الدولة المصرية واهتمامات القيادة السياسية، والوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وعرضها على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها، لافتًا إلى عدة مقومات وكنوز السياحة الصحية المتوافرة لدى مصر وأهمها الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم، والمناخ المعتدل والجو المشمس طوال العام، وانتشار العيون الكبريتية والمعدنية والآبار والرمال الغنية بمقومات عالية القيمة في السياحة الصحية و العلاجية والاستشفائية.

ولفت الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية ، إلى أن ملف السياحة الصحية كبير جدًا ونحن لدينا الخبرة الكافية لجذب عدد كبير من السائحين للاستشفاء والسياحة الصحية، لمقوماتها الكبيرة، لافتًا إلى أن هناك 1356 عينًا كبريتية ورمال ومواقع صحية، وأكد انه يوجد قطاع طبي في مصر على أعلى مستوى يحتاج للتسويق والترويج الدولي.