الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه

اللواء محمد عبدالله
اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

 

وتضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة واللواءين محمد عاكف وعمرو إبراهيم نواب مدير المباحث، كما تم تجديد الثقة للواء علاء بشندى مديرا للمباحث الجنائية بالعاصمة.


وجاءت حركة التنقلات الشرطة 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة  للإستفادة من العناصر الامنية فى كافة مجالات العمل الأمنى .

التنقلات الشرطة 2023 اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المباحث الجنائية اللواء محمد عبدالله العاصمة

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