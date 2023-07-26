الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل "رعاية النشء" ضمن استراتيجية تنسيقية الأحزاب 2023

هدى عبد الستار عضو
هدى عبد الستار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

قالت هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "رعاية النشء" ضمن استراتيجية 2023 للتنسيقية، جاءت طبقا لبناء للإنسان المصري فى الجمهورية الجديدة. 

 

وأضافت عبد الستار، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى،  الثلاثاء، أن مصر بها أكثر من 40 مليون طفل في مراحل النشئ، منوهة بأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى محور اجتماعى جذاب فى جميع المراحل فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

  

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاهتمام الصحي للأطفال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بذوي الهمم وعلاج الأطفال المصابة بأمراض الولادة، وأيضًا يتم تطبيق كود الإتاحة لذوى الهمم، ويكون هناك مترجمين للإشارة فى النيابة.

 

مصر تحتل مركز 34 للاهتمام بالطفل وحقوقه

 

وتابعت: "الأطفال المتواجدة فى واقعة اعتداء أو خصومة جنائية تم التنسيق مع وكلاء النيابة من أجل تأهيلهم على كيفية التعامل معهم حتى لا يتضرر الطفل"، مؤكدة أن مصر تحتل مركز 34 للاهتمام بالطفل وحقوقه منذ عام 2014.

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