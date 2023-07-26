الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقدم للحصول على 5 أفدنة وبيت ريفى بالوادى الجديد

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم فتح باب التقدم مرة أخرى للحصول على 5 أفدنة وبيت ريفي، ضمن خطة الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد.


كما أعلن الزملوط، فتح باب التقدم للحصول على قطع أراضي زراعية بمساحة من 5 إلى  10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد بمفيض بحيرة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد.


وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال تصريحاته، أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا، بالإضافة إلى حمله بطاقة الرقم القومي سارية ويتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية.


الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تسليم المنازل الريفية وقطع الأراضى للمستحقين للمرحلة الاولى فى قريتين نموذجيتين من 4 قرى تحمل شعار مبادرة “بيتك - غيطك - مصنعك”.

والمبادرة جزء من مخطط متكامل لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية وتعمير الصحراء، وإعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر، وتفريغ الكثافات فى وادى النيل والدلتا.

والمبادرة أول مشروع إنتاجى متكامل، وبفضله تمكنت محافظة الوادى الجديد من الفوز بالمركز الأول كأفضل تجربة تنموية على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى نظمها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عبر مشروع «بشائر الخير» الذى جرى تنفيذه شمال مدينة الخارجة، لإنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تمثل المبادرة، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم فى استقرارها لدعم التنمية والإنتاج فى الوادى الجديد.

 

 

محافظ الوادي الجديد فتح باب التقدم للحصول على 5 أفدنة وبيت ريفي خطة الجذب السكاني الانتهاء من تسليم المنازل الريفية

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