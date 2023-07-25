الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك: لا نخشى رونالدو والبطولة العربية ستشهد انطلاقة الملكي

الزمالك
الزمالك

أكد مصطفى جويلي، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن كأس الملك سلمان “البطولة العربية" ستكون الانطلاقة الحقيقية للفريق بعد اخفاقات الموسم الماضي.

أسفرت قرعة البطولة العربية عن وجود الزمالك في المجموعة الثالثة مع النصر والشباب والاتحاد المنستيري.

وقال جويلي في تصريحات لقنوات “الكأس” القطرية اليوم:“البطولة ستكون بداية انطلاق الزمالك للخروج من كبوة الموسم الماضي، ستكون استعادة ثقة الجماهير في الفريق من جديد وجميع المباريات مهمة للغاية”.

أضاف: “سعداء بالتواجد في السعودية وجمهور الزمالك كثير هنا ونتمنى أن نشاهدهم في الملعب”.

وأتم عن مواجهة النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: “النصر فريق ممتع ولانخشى رونالدو”.

ضمت قائمة الزمالك كل من: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم في حراسة المرمي ومعه عمر جابر وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد فتوح وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" ونبيل عماد دونجا وحمدي علاء ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم "ايشو" وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وعلي ياسر.

الزمالك كأس الملك سلمان البطولة العربية النصر رونالدو

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