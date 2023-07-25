الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكشف مخططات كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي ٤ كم، وبتكلفة مبدئية ١٦ مليون جنيه.

كما تم مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بإجمالي طول ١.٢٥٠ كيلومتر بتكلفة مبدئية ٤ ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء، وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من ١٨ ميجا وحتى ٨٠ - ١٠٠ ميجا.

وأثناء الاجتماع عَرَض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد ٤٠٠ كشاف إنارة.

وأكد أنه جار عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.
كذلك تم عرض ومناقشة إنشاء عدد من المحال التجارية، لتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للعاملين بالمنطقة، بجانب محلات لبيع قطع الغيار ومستلزمات الصناعات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار "بشارة" إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

تجديد الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرًا لمباحث العاصمة

"عمولات غير مشروعة"| شبكات نصب تدعى قدرتها على استخراج أوراق إقامة الأجانب.. وخبراء: العقوبات رادعة

"4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي".. البنك الأهلي يكشف مفاجأة (فيديو)

في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال الراحل فاروق الفيشاوي وزيجاته

اللواء محمد مصطفى ضبش مديرًا لأمن المنيا.. أبرز المعلومات عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا