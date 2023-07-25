محافظ الإسماعيلية يكشف مخططات كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي ٤ كم، وبتكلفة مبدئية ١٦ مليون جنيه.

كما تم مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بإجمالي طول ١.٢٥٠ كيلومتر بتكلفة مبدئية ٤ ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء، وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من ١٨ ميجا وحتى ٨٠ - ١٠٠ ميجا.

وأثناء الاجتماع عَرَض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد ٤٠٠ كشاف إنارة.

وأكد أنه جار عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.

كذلك تم عرض ومناقشة إنشاء عدد من المحال التجارية، لتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للعاملين بالمنطقة، بجانب محلات لبيع قطع الغيار ومستلزمات الصناعات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.